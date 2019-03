Montoro pide a Aznar que "no moleste" y reconoce que algunos de sus compañeros "se avergüenzan de ser del PP"

Lleva años siendo el villano mientras otros se ponían de soslayo, pero Cristóbal Montoro lo tiene todo apuntado y piensa que "hay compañeros que se avergüenzan de lo que hemos hecho", porque en el fondo "se avergüenzan de ser del PP".

Su entrevista ha provocado un enorme estruendo político. Montoro no olvida que Aznar le hecho en cara que subiera impuestos, así que él le devuelve el recado a su padrino afirmando: "Estoy en política por Aznar. Pero no puedo admirar a alguien que ahora se dedica al 'business' y da lecciones desde fuera, Si quieres ayudar entra al quirófano. Si no, no moleste, estamos operando".

Otro que se lleva su ración es su antaño mentor Rodrigo Rato, con quien la relación está tan rota que hoy sólo podría preguntarle "¿cómo alguien de tu renta puede usar una 'black' para ahorrarse unos miles de euros?".

Montoro se embala y también ataca a las fórmulas de Margallo para Cataluña, sobre las que cree que "uno tiene que saber revisar sus ideas porque, si no, es rehén de su propia arrogancia intelectual".

"A veces me veo en un vídeo y percibo en mi forma de sonreír ese halo que parece arrogancia. ¡Pero sólo es seguridad! ¡Yo sabía que esa política era la correcta!", afirma sobre su conocimiento político.

Y sigue tan convencido que le da lecciones a los que le piden añadir alma a la fría estadística. "¿Economía con alma? ¡Pero qué tontería es esa!", piensa el ministro.