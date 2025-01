Montero asegura que Juanma Moreno "le tiene miedo al PSOE" tras anunciar su candidatura a liderar el partido en Andalucía

La precandidata a las primarias a la secretaria General del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha asegurado este sábado que el PP "le tiene miedo al PSOE-A" y "tiene motivos". Además, ha asegurado que "es la hora de nuestro partido", que es "imparable", y "vamos a cambiar la realidad de Andalucía".

Así lo ha señalado Montero durante un encuentro con militantes del PSOE de la agrupación de Jaén capital, que ha sido su primer acto tras ser confirmada como precandidata a liderar el PSOE-A, donde ha dicho que "necesitamos una Andalucía fuerte, con ambición, que no se resigne, que no se conforme, que no esté permanentemente en el lamento, en la confrontación", para "ser capaces, como siempre hemos hecho durante los gobiernos socialistas, de coger la senda de la modernización, de la convergencia, del progreso".

Por ello, ha defendido su paso adelante "porque vengo a ganar y voy a ganar las próximas elecciones autonómicas". "Vamos a ganar", ha subrayado, además de que lo harán "porque el PSOE es mucho partido", ha subrayado.

El PP, "preocupado y nervioso"

Por otro lado, ha asegurado que el PP se ha puesto "muy nervioso" y se ha preocupado "muchísimo" después de que ella se presente a la Secretaria General del PSOE-A: "No me tiene miedo a mí, el PP le tiene miedo al PSOE de Andalucía y tiene motivo para tenerle miedo".

Así, ha dicho que el PP "sabe que si este partido, todos sus hombres, todas sus mujeres, dan un paso adelante, pelean, luchan, como tenemos que hacer ante esta situación, somos un partido imparable", que tiene "el ADN de los gobiernos socialistas, de los gobiernos que han ido progresando a Andalucía, de Manolo Chaves, de Pepe Griñán, de tantos compañeros que siempre han peleado por esta tierra, desde esta tierra".

"Es la hora de nuestro partido, es la hora del PSOE y eso, a la derecha de este país, a la derecha de Andalucía, le preocupa mucho, porque el sur de España preocupa mucho en el resto de España", ha asegurado la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Montero ha agregado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "creía que llegaba aquí al Gobierno de la Junta viviendo de la renta de lo que había hecho otros gobiernos, de la confrontación, del lamento permanente que tiene también con el Gobierno de España y creía que los andaluces se iban a conformar", pero ha asegurado que "no, somos los primeros en ponernos al frente para decir que vamos a cambiar la realidad de Andalucía".

Es más, ha dejado claro que "no vamos a permitir lo que está ocurriendo", como que "que en Andalucía ahora tengamos la menor riqueza por persona que hemos tenido en los últimos años", que "nos quiten la sanidad pública", que "tardemos más de dos años en recibir la ayuda a la dependencia" o que "privaticen la educación", entre otros.

Montero ha avisado al presidente de la Junta que "no vamos a permitir que nos arrebaten las conquistas que durante tantos años levantamos los gobiernos socialistas para que Andalucía estuviera en situación de igualdad de oportunidades".

"No vamos a permitir que permanentemente sean ellos, que no hacen nada, los que al final capitalicen proyectos que el Gobierno de España está llevando a cabo", ha advertido, al tiempo que ha destacado la gestión del Ejecutivo central, presidido por Pedro Sánchez.

Por otro lado, se ha preguntado "durante más de seis años qué proyecto ha hecho el Gobierno del PP para esta tierra", respondiendo que "ninguno". "Lejos de remar en la misma dirección se ha dedicado a pedir falta, a tirarse al suelo, a decir que el Gobierno de España es malo, malísimo". En este punto, Montero ha defendido que el Gobierno de España es el que ha posibilitado que a pesar de la gestión del PP "sigamos en Andalucía mejorando nuestros niveles de renta, el empleo, nuestros niveles de convergencia".

No obstante, ha avisado de que "no podemos dejar de pedalear". "Andalucía no puede perder esta oportunidad, tiene que sumarse a este progreso que desde el resto de España estamos intentando trasladar". "Somos un partido resistente, fuerte, potente y unido", ha reivindicado, además de "imparable, y no tenemos tiempo más que de remar en la dirección de la victoria, porque es posible".

Por otro lado, ha incidido, además, en que "como siempre, he tenido Andalucía en mi corazón, en mi cabeza, en mi habla, de la que no solo no me he arrepentido nunca, sino con orgullo, cada día, en cada momento, he hablado el andaluz que me enseñaron". Ha rechazado, como algunos dicen, que sea "una paracaidista en Andalucía": "Nunca me marché de esta tierra" y ha asegurado que "cada actuación del Gobierno ha estado vista, mirada, desde la perspectiva de lo que le interesaba Andalucía".

"Si hay gente que se beneficia de las políticas del Gobierno de España son los andaluces, porque la izquierda y las políticas de izquierda a quien más benefician es a los andaluces", ha asegurado, al tiempo que ha criticado que el PP en las instituciones se ha dedicado "a mentir cuando no tienen argumento", aludiendo a Cataluña.

Se compromete a no dar "más privilegios" a Cataluña

"Nunca, desde el Gobierno de España, vamos a permitir que ninguna comunidad autónoma tenga más privilegios que otra, porque somos el partido de la igualdad, de la fraternidad, el partido que aspira a que aquellos que necesitan de las políticas públicas las puedan disfrutar en forma de servicio, en forma de inversión, de creación de empleo, de oportunidades para los jóvenes", ha asegurado. En este punto, ha criticado que "no se promueve la vivienda pública en Andalucía" y "se hace dejación de esas competencias, de ese Estatuto de Autonomía, que no existe para el Ejecutivo de Andalucía". Además, ha lamentado que el PP "nunca creyeron en la capacidad, en el talento, en la pujanza de esta tierra".

Así, ha asegurado que "claro que vamos ganar y ponernos todos las pilas" porque "aquí no sobra nadie": "Nos queda una travesía en la que, sobre todo, invitamos al resto de la gente a sumarse a este proyecto ganador, que va a permitir aspirar a lo más alto a esta tierra del sur de España" y que "estemos en las primeras posiciones", ha agregado. Por ello, ha asegurado, ha dado el paso adelante y ha defendido que "somos izquierda transformadora". "Por eso, compañeros y compañeras, es nuestra oportunidad, es nuestro momento, tenemos la capacidad de cambiar todo lo que en los últimos seis años se ha producido por parte del Gobierno de Moreno" y ese cambio será "de la mano del PSOE", que es "mucho partido". "Aquí todos tenemos que aportar y todos somos imprescindibles", ha abundado.

"Moreno no es moderado"

Por otro lado, ha señalado que Moreno "podrá ser educado, pero no es moderado, porque las políticas que practica son netamente de derecha", las "mismas" que se hacen en Madrid o Valencia. "No nos conformemos ni nos despistemos" porque "la privatización, la falta de capacidad de atraer proyectos o despreocupación por la vivienda es ADN de la derecha".

Por ello, ha dicho que "si somos capaces de entender el momento al que se invita a este partido para que pueda conquistar ese futuro que tenemos a la mano, que tenemos tan cerca, que lo estamos rozando; si somos capaces cada uno, unidos, fuertes, cohesionados, de dar ese paso adelante, que lo tenga muy claro Moreno Bonilla, que vaya preparando la maleta", porque "llegamos los socialistas, como siempre, a cambiar la vida de la gente para bien". "Voy a ganar, vamos a ganar, vamos a por ello y a ello estáis invitados todos", ha concluido.