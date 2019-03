Monedero, a Albert Rivera: "¿El mismo IVA para el pan que para un Ferrari? ¡No me fastidies!"

"Igual IVA para el pan que para un Ferrari, no me fastidies Rivera", ha exclamado Monedero, que ha participado en Valladolid en un encuentro programático de su partido, con una intervención en la que no han faltado las alusiones al PP, PSOE y Ciudadanos y la defensa de Podemos. "Intentan tumbar cualquier cosa que hagamos, porque escocemos, porque estamos curando la herida", ha dicho.



Ante unos 250 militantes, entre ellos el que fuera presidente de las Cortes de la Comunidad por el CDS entre 1987 y 1991, Carlos Sánchez-Reyes, Monedero ha sostenido que lo que más "miedo da" al poder de Podemos es que les saquen del poder, y de ahí la "ley mordaza", que le ha recordado al histórico "la calle es mía" del político del PP Manuel Fraga. "Estamos sembrando oportunidades para sacar al PP" del Gobierno, también en Castilla y León, ha insistido.



El responsable de Programa de Podemos ha criticado los "cambios cosméticos" que se están apreciando en España, donde "se quita a un rey viejo por otro joven", sin preguntarse si "se quiere un rey", o un PSOE donde se cambia "al político zombi" que "era el bueno de Rubalcaba" por el joven Pedro Sánchez, que "quería imitar" con su camisa y corbata a Pablo Iglesias -líder de Podemos- y "le ha salido un Julio Iglesias".



También ha criticado que el expresidente del Gobierno José María Aznar, que "está en Panamá", haya "dirigido una carta contra Venezuela", cuando "fue uno de los tres de la foto de las Azores, responsables del genocidio de Irak"."¿Cómo puede ir a ningún lugar Aznar a dar lecciones de democracia a nadie?", se ha preguntado el político de Podemos.



Monedero también ha reprochado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que sostenga que en la política europea "no gustan mucho las caras nuevas". "Lo que no nos gusta a nosotros son las caras duras", ha espetado Monedero, interrumpido con aplausos continuamente y que incluso se ha permitido cantar un "a por ellos", pese a que, según ha ironizado, el humorista y presentador de televisión conocido como Gran Wyoming le ha dicho que no cantara.



Monedero también ha pedido a los militantes de Podemos que intenten que "las discusiones entre ellos no se conviertan en luchas enconadas" y que sean "capaces de ver que están en el mismo barco, del mismo partido", aprendiendo de las discrepancias sin que eso "signifique luchas cainitas".



Ha rebatido lo de que en "política no se está para hacer amigos" y que eso suponga "un derecho a insultar", una forma de hacer política que no "quiere" y que lleva a echar de la política a la "gente más decente" y a abrir las puertas a los que "tienen la costra muy dura y otros intereses".