Monago cobra 77.000 euros al año y es el quinto presidente autonómico mejor pagado pese a decir que es el que menos cobra

José Antonio Monago aseguró estar entre los presidentes autonómicos que menos cobran, pero lo cierto es que es al contrario. Se encuentra dentro de los cinco que más sueldo reciben al año.

En primer lugar está Artur Mas. El presidente de la Generalitat tiene un sueldo de 144.000 euros brutos al año. Le sigue el dirigente madrileño Ignacio González que cobra 103.000 euros. El tercer puesto lo ocupa el lehendakari Iñigo Urkullu con 97.500 euros, seguido por la presidenta aragonesa, Luisa Fernanda Rudi que cobra 80.000 euros al año.

El resto de presidentes autonómicos tiene un sueldo más bajo que José Antonio Monago. “Yo me pago mi luz, me pago mi agua y me pago mis gastos. Vivo en mi casa, no como mis antecesores y quiero que lo sepan todos los españoles. No tengo parabólica, eso que me estoy ahorrando”, afirmó Monago.

A pesar de los 77.000 euros de sueldo, el líder popular echaba mano de la austeridad: “A mí me conocen cuando voy a Madrid en muchos bares de carretera porque yo como en la barra del bar”. Porque aunque asegura haber renunciado a los privilegios de la política, el dirigente extremeño sólo cobra 900 euros menos al mes que el presidente del Gobierno.