La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha calificado de "día histórico" este jueves en el pleno del Congreso de los Diputados, donde se aprueba de forma definitiva la ley de amnistía. Pero ha asegurado que "hoy no se perdona, hoy se gana" porque se "ha faltado el respeto a todo un pueblo". Así lo ha señalado durante su intervención en un pleno que será intenso por una ley que ha tenido un camino tortuoso, pero que finalmente verá la luz este jueves.

La ley de amnistía es una iniciativa que registró hace seis meses y medio el grupo socialista y que permitió que, tres días después, Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno. Tras intensas negociaciones con ERC y Junts, que llegó a votar no a la ley el pasado enero en el pleno. "Hoy es un día histórico en toda la amplitud del término", ha empezado a señalar la dirigente catalana, y ha añadido que "hoy no se perdona, hoy se gana una batalla del conflicto que hace siglos que existe".

"Esta ley no es perdón ni clemencia. Es una victoria democrática en la cual todos tenemos determinada responsabilidad, pero nunca deberíamos haber llegado a necesitar esta ley", ha expresado Nogueras en un discurso que ha emocionado a los suyos que, incluso, rompieron a llorar. "Como ciudadanos, el hecho de no sentirnos españoles nos ha llevado al exilio", ha asegurado.

La diputada catalana ha sostenido que el Estado "debería haber hecho una transición democrática real" y se "tendría que haber roto con el atado y bien atado". Hecho esto, señala, "no se habría llegado aquí si el Estado hubiera sido coherente con los convenios internacionales". "Nunca habríamos llegado si el PP y el PSOE no hubieran participado de la represión", ha cargado Nogueras.

Para Junts "esta ley no es de pacificación", sino de la "reparación de las injusticias cometidas" y es "fruto de la fuerza negociadora que los ciudadanos con sus votos nos han dado". "Solo nos sentimos catalanes, han dejado que nos insulten y nos peguen. Que entren en nuestras casas con violencia. Se ha faltado al respeto a todo un pueblo", ha lamentado, y ha garantizado que "la lucha continua" porque "esta máquina del fango que ahora algunos descubren y antes callaban se le puede ganar".

"Nuestra arma es la razón y esto no hay juez ni un periodista que lo tumbe", ha sostenido, recordando que si se culmina este jueves la aprobación de la ley, quedará en manos de los jueces. "Que no les guste esta ley no significa que no sea legal. Es una ley para superar los filtros democráticos de la Unión Europea", ha zanjado.