Miquel Roca: "La infanta quiere que se haga justicia"

Miquel Roca comunicaba este pasado martes a la infanta el contenido del auto en que el juez acuerda citarla a declarar como imputada por fraude fiscal y blanqueo de capitales y, ha afirmado que "es posible" que se reúna con ella en los próximos días, aunque sin precisar dónde tendría lugar ese encuentro.

'Intuyo que la infanta no estará muy contenta'

En torno al estado de ánimo de la hija del rey tras el auto del juez José Castro, Roca es parco en palabras. Asegura que no es a él a quien corresponde hablar de su estado de ánimo, pero apunta: "Intuyo que muy contenta no estará".



El abogado ha esquivado las preguntas de la prensa sobre si la infanta quiere acudir a declarar, con el argumento de que eso "no es lo que se ventila ahora", sino la discrepancia entre el juez y la defensa sobre la condición de imputada de la hija del Rey en el caso Nóos.



Respecto a si doña Cristina puede beneficiarse de un trato de favor, Roca ha opinado que esa cuestión "sólo la Justicia la puede resolver", al tiempo que ha pedido no "simplificar" el debate dado que en un Estado de Derecho la justicia se conforma "en un proceso dialéctico en que unos dicen unas cosas y otros dicen otras".

'Esto no es un partido de fútbol, es una cosa seria'

"Esto no es un partido de fútbol, es una cosa seria en la que están en juego derechos, intereses y valoraciones. Y vamos a ser coherentes con lo que nos ha tocado defender", ha agregado el reputado abogado, que comparte con el penalista Jesús Silva, de su mismo despacho, la defensa de la infanta Cristina en el caso Nóos.



Miquel Roca ha restado importancia a los sondeos que revelan que la ciudadanía percibe un trato de favor a la infanta en la investigación del desvío de fondos de Nóos, y ha defendido que "las sensaciones y las encuestas siempre ceden ante la justicia".



En relación al "plus de codicia" que, según el auto de Castro, llevó a la infanta a defraudar a Hacienda, el abogado ha puntualizado que no se "atrevería a decir que el juez haga ese tipo de acusaciones".



"Lo que puedo decir es que estamos defendiendo el derecho de la infanta a que no sea considerada imputada en esta causa", ha zanjado el letrado, que ha declinado avanzar los argumentos del recurso que está preparando porque, ha aclarado, ése no es el "estilo" de su equipo.