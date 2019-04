Miquel Iceta pide a los partidos independentistas "colaborar" para formar un gobierno del cambio

"No pido que cambien los objetivos, sino que se planteen colaborar con el cambio político en España, que no condicionen la investidura a la obtención de un referéndum", ha destacado en su turno de réplica en el debate parlamentario sobre la cuestión de confianza del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, coincidiendo con la crisis del PSOE y las diferencias internas sobre la investidura.

Cree que con un gobierno liderado por el PSOE todos saldrían ganando, mientras que los críticos se niegan a dialogar con los independentistas, y defiende que sólo así es posible recuperar el diálogo y la negociación entre el Estado y la Generalitat, como único camino posible para mejorar el encaje de Catalunya en España: "No hay una solución unilateral a un problema que es español".

A juicio de Iceta, el Govern no tiene la legitimidad para impulsar un referéndum unilateral de independencia y Puigdemont no está cumpliendo sus compromisos, como el de internacionalizar el proceso soberanista: "¿En estos ocho meses se ha visto con algún primer ministro de uno de los 28 países de la UE?".

Ha mostrado la predisposición del PSC a apoyar al Ejecutivo catalán a rehacer puentes con el Estado, solucionar los conflictos competenciales y mejorar el sistema de financiación, y ha llamado a apoyar la reforma federal de la constitución que defienden los socialistas, aunque ha admitido que se trata de una propuesta de compleja consecución.

También ha augurado que las leyes de ruptura promovidas por JxSí y la CUP están condenadas al fracaso y serán anuladas unánimemente por el Tribunal Constitucional (TC), y ha puesto en duda que realmente permitan alcanzar la independencia, porque no concretan nada: "No engañemos a los ciudadanos. Si una ley de desconexión no desconecta, ¿es una ley de desconexión?".