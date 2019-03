Miquel Iceta: "Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo"

Miquel Iceta considera que "si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso". Así lo ha afirmado el primer secretari del PSC en una entrevista concedida al diario Berria.

Iceta se ha referido a la pregunta realizada por el medio, que analizaba una hipotética respuesta del Estado si "si el 47% de los votantes están a favor de la independencia". "¿Y si fuera el 65%?", ha preguntado al líder de los socialistas en Cataluña.

"La democracia tiene que encontrar el mecanismo para hacerlo posible" si se da este porcentaje, ha considerado Iceta, que ha matizado su respuesta: "Pero no en el último penalti, ni con el 47%, ni con el 51%". Sobre la posibilidad de celebrar un referéndum, Iceta ha puntualizado que "primero hace falta un acuerdo en el Parlamento y, después, que el pueblo vote".

No obstante, el primer secretari del PSC ha considerado al mismo tiempo que la celebración de una consulta vinculante para decidir el futuro de Cataluña "no es la solución" al conflicto que atraviesa con el resto de España.

Sus palabras en el diario vasco han recibido las críticas y reproches de numerosos dirigentes contrarios a la independencia. Entre ellos, Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, que a través de su cuenta de Twitter ha afeado las declaraciones de Iceta: "No podemos permitir 4 años más de Sánchez vendiendo España a trozos al separatismo".

No ha sido la única en expresar su desacuerdo con el líder de los socialistas catalanes. Cayetana Álvarez de Toledo, recién nombrada candidata del PP al Congreso por Barcelona, ha ido aún más lejos en su crítica a Iceta: "No tienen principios. No tienen criterio. No tienen escrúpulos. No tienen remedio".