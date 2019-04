Miquel Iceta: "Abstenernos en la investidura de Rajoy hipotecaría nuestra posición política"

¿FACILITARÁ EL PSOE LA INVESTIDURA A RAJOY?

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha insistido a las puertas del Comité Federal del PSOE en su postura de 'no' a Mariano Rajoy. "No compartimos la política de Rajoy", ha dicho. Además, ha añadido que el presidente del gobierno en funciones no tiene "ni capacidad ni voluntad para luchar contra la corrupción".