Minuto de silencio este miércoles ante el Congreso de los Diputados por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra que se ha cobrado la vida de 41 mujeres en España solo en lo que va de año.

En este homenaje a las víctimas, celebrado a mediodía en las escaleras de la Puerta de los Leones, han participado todas las fuerzas parlamentarias de la cámara excepto Vox, que ha vuelto a desmarcarse, como viene siendo habitual cuando se trata de actos relativos a la violencia machista.

La formación de extrema derecha ha vuelto a negar el concepto de la violencia de género y ha contraprogramado el minuto de silencio con un homenaje previo a "todas las víctimas". Además, ha impedido sacar adelante una declaración institucional contra la violencia machista, al romper la unanimidad necesaria para ello.

Los actos en memoria de las víctimas y minutos de silencio se han repetido en otras instituciones, como el Senado, el Ayuntamiento de Barcelona o el de Madrid, donde todos los grupos municipales han sostenido una pancarta con un "¡Basta ya!" ante el Palacio de Cibeles.

Un acto que en este caso sí ha contado con la participación de Vox, aunque el partido no ha estado representado por Javier Ortega Smith, sino por la edil Arantxa Cabello. No obstante, allí se ha roto el consenso por segundo año consecutivo -desde que Vox está representado en el Consistorio- y no ha habido declaración institucional contra la violencia hacia las mujeres.

También se ha guardado un minuto de silencio ante el Ministerio de Igualdad, donde ha estado presente la titular del ramo, Irene Montero, acompañada por la secretaria de Estado, Noelia Vera, y la delegada del Gobierno contra la violencia machista, Victoria Rosell.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho lo propio desde Palma de Mallorca, donde este miércoles se reúne con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte.

Ambos mandatarios han firmado una declaración conjunta con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la que se comprometen a impulsar medidas en la Unión Europea para ayudar a erradicarla.

Más de un millar de mujeres asesinadas

1.074 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, 41 de ellas solo en lo que llevamos de 2020. Además, 37 menores han sido asesinados desde 2013, tres de ellos este año.

La violencia de género deja además 301 niños y niñas huérfanos en España en los últimos siete años y 23 en lo que va de año.

El 016 es el teléfono de atención a víctimas de la violencia machista. Es gratuito y no deja huella en la factura, aunque sí hay que borrarlo del registro de llamadas.