"¿Cuál es la propuesta del PP con la financiación autonómica?", se ha preguntado la ministra de Hacienda, al tiempo que se respondía ella misma: "Va por días y territorios". A continuación, ha asegurado estar "deseando conocer propuesta completa", ya que a sus ojos "esto de entrar en la carrera fiscal a la baja y luego pedir dinero al Gobierno se llama populismo fiscal y deslealtad institucional". Asimismo, les ha animado a que "si quieren aportar algo constructivo háganlo, no hagan demagogia".

"Si el PP no va a ayudar, porque no dejan a su líder hacerlo, al menos no embarren la convivencia por puro interés electoral. No les va a dar resultado. Seguiremos trabajando por la mayoría y hacer distribución de recursos que permita acompañar competencias autonómicas preservando la singularidad y mayor autogobierno y la solidaridad", ha sentenciado Montero en el final de su primera intervención.