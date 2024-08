El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha avisado que su coalición no apoyará "ninguna singularidad" en materia de financiación autonómica ni los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025 si el Gobierno no aprueba un fondo de nivelación para la Comunidad Valenciana.

"Que espabilen", ha espetado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para llevarlo a cabo y al president de la Generalitat, Carlos Mazón, para exigirlo. Baldoví ha explicado, a preguntas de los periodistas en Les Corts, que esta es la postura de Compromís respecto al acuerdo entre PSC y ERC que contempla una financiación singular para Cataluña, si bien ha remarcado que todavía no ha habido contactos con el Gobierno para los PGE de 2025.

"Votaremos a favor de la financiación singular de Cataluña si se aborda también la financiación singular valenciana. No votaremos en ningún caso ninguna singularidad si no se aborda la singularidad de los que peor financiados estamos. No se puede entender que un gobierno progresista apruebe un acuerdo con una comunidad y no se solucione el problema de las que estamos peor financiadas", ha manifestado, y ha asegurado que le "da igual" si se le llama concierto económico o cupo porque lo que quiere son "soluciones".

El fondo de nivelación, clave

Según ha expuesto, Compromís está a favor de "todos los tratos bilaterales que hagan las comunidades autónomas", pero no hay que tener "el cuello mirando a Cataluña" y hay que centrarse en los problemas de los valencianos. Por tanto, ha reiterado que el Gobierno debe abordar "de una vez por todas" un fondo de nivelación que iguale la financiación estatal que recibe la Comunidad a la media de autonomías. "Nosotros no aprobaremos ningún nuevo sistema si no se aborda el nuestro", ha avisado, y ha avanzado que será una exigencia en las negociaciones para los PGE.

Tras subrayar que "es cuestión de voluntad política", Baldoví ha hecho hincapié en que "el PSOE debería espabilar" y Montero "dejar de hacer el (Cristóbal) Montoro -exministro de Hacienda del PP-". "Aire, no puede pasar el tiempo y que este problema esté una y otra vez postergándose. Aire a Mazón pero también aire al Gobierno", ha abundado, ya que ha recordado que Compromís apoyó la investidura de Pedro Sánchez con el compromiso de que se abordara la financiación valenciana.

Primero, los valencianos

Respecto a si Compromís se desmarcará en las votaciones al respecto en el Congreso de Sumar, grupo parlamentario al que pertenecen, ha señalado que en su "pacto" con los de Yolanda Díaz lo "primero" son los intereses de los valencianos: "Nosotros nos dirigimos a los que nos votaron. Y lo hemos dejado claro siempre y en todo momento".

Dirigiéndose a Mazón, también líder del PPCV, Baldoví le ha urgido a tramitar y apoyar la "ley de trato justo" en financiación que Compromís presentó en Les Corts para llevarla en Congreso. Una ley, ha recordado, que contempla un nuevo sistema de financiación, la deuda histórica de la Comunidad Valenciana y el fondo de nivelación.

En general, preguntado por el futuro del Gobierno PSOE-Sumar, ha sostenido que "contra los pronósticos agoreros de (Alberto Núñez) Feijóo y del Partido Popular, esta mayoría parlamentaria goza de una envidiable buena salud, porque sigue gobernando el Estado y el PP sigue en la oposición".

"Se ha visto que este gobierno puede perder votaciones, que esta mayoría puede variar, pero sinceramente creo que vale la pena que espabilen, que solucionen el problema de la financiación, porque vale la pena que en el Estado español exista una mayoría progresista", ha insistido.