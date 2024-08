Junts per Catalunya continúa con sus advertencias al Gobierno central a la hora de amenazar con retirar sus apoyos en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión, ha sido uno de los diputado de la formación independentista quien ha advertido al ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la comparecencia a petición propia de este jueves. Si no se cumple con los Presupuestos de forma correcta, Sánchez puede olvidarse de contar con los neoconvergentes.

Allí, Gavía ha comenzado su intervención poniendo sobre la mesa algunos datos en torno a porcentajes de ejecuciones presupuestarias en Madrid y en Cataluña. Tras comparar ambas regiones el neoconvergente ha asegurado "esto forma parte del caos" que no es ni más ni menos "una empresa pública como Renfe". En esa línea, define la situación de "una falta de inversión crónica".

Para el neoconvergente "un plus de recorte de recursos a Catalunya y un plus permanente de mayor inversión en Madrid" es "una tomadura de pelo constante" que si no se corrige desde el Ejecutivo "no podrán contar" ellos. Ante ello, Puente no ha dudado responder en su línea.

Primero ha querido dejar claro que "la inversión y la prestación del servicio tienen que estar equilibradas". "La prestación del servicio admite un volumen de operaciones 'x'", ha continuado el socialista que ha asegurado desconocer si se está "en el límite" ni si se puede "hacer muchas más en este momento".

Más tarde, ha admitido sentirse congratulado por saber -"lo acabo de leer en un teletipo-" que desde Junts habían anunciado durante la mañana que estarían "dispuestos a apoyar los presupuestos a cambio de una mayor inversión en Rodalíes": "Bienvenido sea, suena a música celestial".