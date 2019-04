Los militantes quieren primarias en el PSM mientras Pedro Sánchez y la gestora las quieren impedir

Choque frontal entre parte de la militancia del PSOE, que reclama primarias para elegir al candidato a la comunidad de Madrid, y el muro de Ferraz que lo que quiere es impedirlo después de haber destituido a Tomás Gómez como secretario general madrileño.

"Que los militantes socialistas de Madrid decidan quién va a ser el cartel para las elecciones de mayo", ha pedido Tomás Gómez. Desde arriba hay quien apunta que no da tiempo, el presidente de la gestora que dirige temporalmente al descabezado PSM incluso ironiza sobre la exigencia de Tomás Gómez.

Simancas ha explicado que "Tomás Gómez ha pedido primarias ahora y vamos a tener las mismas primarias que tuvimos en el otoño para elegirle a él, las mismas votaciones". Simancas ha enviado ya una carta a los militantes donde habla de legitimidad y que se contará con la participación de los militantes.

La gestora y Ferraz ya tienen voces enfrente que reclaman. Carmen Chacón ha afrimado que "la nueva política pasa por abrir puertas y ventanas, abrir listas y también por primarias abiertas". Puig también se ha pronunciado y ha dicho que "yo siempre apostaré por la democracia, algún tipo de refrendo por parte de la militancia tendrá que haber".

También el candidato a la alcaldía de Madrid, Carmona, apuesta por primarias abieras con un pero, siempre que dé tiempo, como ha explicado a 'El País'. A falta de ver si el pulso lo gana Ferraz, el baile de nombres ha empezado. Tomás Gómez propone a Pedro Zerolo, pero en su twitter ya ha dicho esto: "Gracias por el apoyo de tantos compañeros pero en este momento estoy a disposición del PSOE y no me he planteado liderar una candidatura".

'El Mundo' apunta que la opción sondeada por Ferraz, el exministro Ángel Gabilondo, no querría primarias. Y su sí o su no a la proposición, no está claro. Además 'El Confidencial' asegura que la cúpula ya sondea otras posibilidades como la exvicepresidenta Fernández de la Vega o Trinidad Jiménez, quien ya perdió hace años unas primarias contra Tomás Gómez.

Pedro Sánchez no habla de candidatos, pero su intención es construir las alternativas que les den la victoria. Gómez, destituído, ya no es secretario general del PSM. Ha renunciado a ser diputado en la Asamblea de Madrid y, aunque oficialmente todavía lo es, en unos días dejará de ser el candidato socialista a la Comunidad.

Pero a lo que todavía se agarra Gómez es a los cargos en la dirección del PSOE: como vocal en la comisión ejecutiva federal y su puesto en la comisión de garantías electorales. Los ataques de Ferraz continúan, hay quien asegura que ya es "como si Gómez no estuviera" en esos cargos que quiere mantener.