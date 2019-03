Mesquida: “No es el momento de plantear ninguna candidatura”

El ex director general de la Policía y de la Guardia Civil Juan Mesquida ha presentado la plataforma ciudadana que lidera y con la que pretende "remover conciencias" y, aunque ha dicho que no renuncia a ninguna responsabilidad en el PSOE, no ha querido desvelar si se presentará a las primarias.

"No vamos a convertirnos en ningún partido político", ha asegurado durante la rueda de prensa en la que se ha presentado esta plataforma, denominada formapartedelasolución.es, en la que también ha sostenido que no quieren abrir "terceras vías" ni dentro del PSOE ni de ninguna otra fuerza, sino "taponar" las vías abiertas ahora.

Rodeado de una gran expectación mediática y pese a las continuas preguntas de los informadores, Mesquida ha declinado responder a si se presentará a las primarias del PSOE cuando se convoquen y se ha limitado a subrayar: "Llegado el momento, ya se verá". También ha considerado que el actual líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, está "cumpliendo adecuadamente" el mandato que tuvo en el congreso federal en el que fue elegido secretario general y que es "liderar el partido y llevarlo en esta fase hasta conseguir gobernar en las próximas elecciones".

Sí tiene la "percepción" de que Rubalcaba no repetirá como cartel electoral, aunque ha indicado que él respetaría "profundamente" que decidiera presentarse a las primarias.