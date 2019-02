El mensaje de Tezanos a quienes no se creen las encuestas del CIS: "Hacen bien, hay que tomárselas con cautela"

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, afirma que "la campaña electoral será clave" porque muchos votantes deciden el partido por el que van a decantarse "el mismo día de las urnas". "Está comprobado que los indecisos toman la decisión la última semana de la campaña y un porcentaje cada vez más alto el mismo día de la votación", explica.

En respuesta a quienes critican las encuestas del CIS, el sociólogo asegura que "son solo un instrumento de información". "El barómetro del CIS no tiene muestras representativas en muchas provincias", cuenta Tezanos, quien pide tomarse las encuestas "con cautela".

En su opinión, "la llave del Gobierno estará en el tercio de votantes indecisos" y pide ser responsable porque "los ciudadanos tienen que entender que su voto va a influir muchísimo, determinará uno u otro horizonte político".

Tezanos, que reconoce tener "un corazón socialista", afirma que el conflicto catalán no va a influir tanto en las votaciones porque "lo que prima es la vida cotidiana de las personas y no si se aplica o no el 155".

El Centro de Investigaciones Sociológicas reformado bajo la presidencia de José Félix Tezanos dispondrá este año de un presupuesto histórico de 11,4 millones de euros, una cifra nunca antes manejada por este organismo y que supone 3.380.000 euros más por la incorporación de nuevas encuestas.