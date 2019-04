Méndez de Vigo, sobre la negativa de Puigdemont a ir al Senado: "No me sorprende, no quiere dialogar"

"A mí no me sorprende que no venga, está claro que no quiere dialogar", ha dicho Méndez de Vigo, que ha hecho estas declaraciones en el Congreso de los Diputados.

El portavoz del Gobierno ha argumentado que "cuando uno no viene a los sitios es porque no quiere hablar, dialogar ni atender a los requerimientos" y ha destacado que esa es la actitud que se ha "visto desde el principio" en el presidente catalán, desde la Conferencia de Presidentes del pasado enero, en la que Puigdemont "dejó la silla de Cataluña vacía".

Méndez de Vigo ha recordado que luego se le invitó al Congreso -el pasado mayo- para que explicara en la sede de la soberanía nacional su "pretendido referéndum" y "si quería modificar el articulo 2 de la Constitución" y que "tampoco vino".

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha decidido finalmente que no acudirá tampoco mañana al Senado para defender sus alegaciones contra la aplicación del artículo 155, según ha comunicado a los grupos la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.