Mazón, sobre la gestión de la DANA: "A toro pasado, seguramente el día habría sido distinto para todos"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que, con la información que se dispone actualmente, tanto él como el resto de responsables políticas "hubieran cambiado su visión del día" 29 de octubre, cuando la DANA provocó más de 220 fallecidos en la provincia de Valencia. "A toro pasado, seguramente el día habría sido distinto para todos".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, preguntado por las declaraciones del presidente de la Diputación de Valencia, el también 'popular' Vicent Mompó, en el programa 'Salvados' sobre que "quizás el jefe del Consell debería haber estado presente" en la reunión del CECOPI en la tarde del 29 de octubre.

Mazón ha asegurado que lo que le traslada Mompó a él es una "reflexión" que comparten "todos". "Cualquiera que al final del día hubiera sabido lo que ha pasado habría cambiado su visión del día, sin ninguna duda".

"Si a las ocho de la mañana las previsiones y alertas son las que son, seis veces menos de lo que ocurrió; con el CECOPI válidamente constituido, al que insisto que no pertenezco; con la dirección operativa y la dirección de emergencia y con un órgano que codirige la Generalitat con el Gobierno y con la delegada del Gobierno (Pilar Bernabé), con esas previsiones el día transcurrió como transcurrió", ha expuesto, y ha reiterado que "solo cuando se alerto del riesgo de la presa de Forata el día cambió radicalmente, por completo".

Por tanto, el jefe del Consell ha sostenido que "en base a la información que se tenía, como ha dicho Mompó varias veces, a toro pasado seguramente el día habría sido distinto para todos".

"El CECOPI estaba válidamente constituido, los presidentes autonómicos no formamos parte de él y es imposible llegar tarde a un órgano al que no se pertenece ni se preside y está válidamente constituido. Las predicciones de Aemet eran las que eran: 180 litros y no 800. Las alertas y avisos se produjeron por decenas. La información que se trasladaba era la que nos llegaba por parte de los órganos del Gobierno".

En esta línea, ha sostenido que en el Consell han "dado explicaciones" y han sido "los primeros" en comparecer. "Creo que hemos respondido siempre, a lo mejor otros no pueden decir lo mismo; otros estuvieron horas sin transmitir información respecto a las crecidas de barrancos y no han respondido ni a una pregunta".

Mazón defiende haber dado "suficientes explicaciones" sobre lo ocurrido

En el plano político, preguntado por si contempla dimitir, Mazón ha insistido en que está centrado en la reconstrucción y en que cree haber dado "suficientes explicaciones sobre todo aquello", en alusión a lo sucedido el 29 de octubre. "Mi único objetivo es la recuperación, asumir la responsabilidad de la reconstrucción en la que estamos trabajando a marchas forzadas".

Como ejemplo, ha apuntado que "solo hoy" se ingresarán "34 nuevos millones de euros" en ayudas: 23 millones en las prestaciones exprés para los trabajadores afectados, 10 millones en la destinadas a empresas y 600.000 euros para el alquiler de viviendas. "Estamos exclusivamente en la recuperación, en cumplir con nuestra responsabilidad. En eso estamos y en eso vamos a seguir", ha reiterado.

Por otro lado, preguntado por si teme un aumento de la desafección política tras la dana, Mazón ha señalado que "estamos todos en un momento de shock, de gran dolor", y ha insistido en que lo importante es "cómo reaccionamos ante ello" porque, a su juicio, será lo que marcará la recuperación de "la confianza y la satisfacción".

Ahora bien, ha defendido a la Generalitat como "una gran administración" y ha resaltado que en el último mes ha realizado "la mayor movilización de recursos de su historia", mientras ha vuelto a exigir al Gobierno más ayudas y que sean sin "intereses" porque lo ve "inmoral".

El también líder del PPCV ha rechazado valorar las encuestas electorales publicadas en los últimos días en varios medios de comunicación. "No valoramos encuestas, ni siquiera las propias. Las encuestas, encuestas son".