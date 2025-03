Mazón se enmienda a sí mismo: se implica (ahora sí) en la gestión del temporal mientras justifica su negligencia ante la DANA

Carlos Mazón hace ahora, ante el actual episodio de lluvias, todo lo que no hizo el fatídico 29 de octubre, cuando la DANA sesgó 227 vidas en Valencia. Esta vez, el president de la Generalitat no ha minimizado la amenaza, como hizo entonces, y sí ha dado importancia a los avisos de la AEMET. "Estamos pendientes de las lluvias hoy. Y toda la semana...", advertía este lunes el dirigente valenciano.

Una diferencia abismal que también ha quedado patente en su conducta en redes sociales: si el día de la DANA tan solo escribió y compartió ocho mensajes, este lunes, en cambio, hizo un largo seguimiento con 49 interacciones, seis veces más.

Mazón se lo toma ahora más en serio. "Yo he cancelado mi agenda esta mañana. Tenía un acto en Cheste y, lógicamente lo he aplazado", ha manifestado este martes. Pero, aparentemente el 29 de octubre no era tan lógico para él, porque entonces, con un aviso rojo de la AEMET desde las 07:36 de la mañana, mantuvo todos sus actos e incluso se fue a comer a 'El Ventorro' mientras ya había zonas inundadas.

Además, aunque ha intentado justificar su ausencia en el centro de mando aquella tarde esgrimiendo que él no tenía que estar en el CECOPI, adonde no llegó hasta las 20:28 horas del día de la tragedia, cuando ya había cientos de fallecidos, ahora la imagen es completamente diferente: este lunes, desde bien temprano, Mazón se trasladaba al CECOPI para seguir de cerca la situación.

Esta vez, la alerta a la población se enviaba 35 minutos después de que la AEMET activase el aviso rojo, nada que ver con la demora del 29 de octubre. Ese día, pasaron más de 12 horas entre el aviso rojo y el SMS a los móviles de los ciudadanos. Los mensajes enviados a la población entonces y ahora también son muy diferentes: el día de la DANA se pedía simplemente evitar los desplazamientos. El lunes, el CECOPI fue más allá y pidió no hacer actividades en cauces y subir plantas altas de los edificios.