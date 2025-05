Escolar reacciona a las palabras de Mazón sobre las víctimas de la DANA: "El problema es que tiene muy difícil explicarles qué estaba haciendo aquella tarde"

Pedro Sánchezse reunirá este jueves, 22 de mayo, con las víctimas de la tragedia de la DANA de Valencia que se llevó la vida de 228 personas. El todavía president de la Generalitat, Carlos Mazón, al ser preguntado por ello, ha respondido que desde la Generalitat, "siempre se han reunido con las víctimas", que "se han puesto a su disposición" y han puesto, además, "a su disposición un sistema específico de teléfono personalizado"; declaraciones que podemos ver en este vídeo.

Antonio García Ferreras se sorprende de estas palabras de Mazón porque "hasta que no pasó la Cremá (en las Fallas) no se reunió con las víctimas, hasta hace tan solo unas semanas no las quería y las despreciaba y ahora parece que es el gran abanderado de los encuentros con las víctimas".

Igualmente, el periodista Ignacio Escolar, de elDiario.es, señala que "la presidenta de la Comisión Europea estuvo casi dos horas con las víctimas antes de que fueran recibidas por el president de la Generalitat".

Pero realmente, afirma Escolar, "el problema que tiene [Mazón] tiene muy difícil explicarles qué estaba haciendo aquella tarde (...) Sigue ocultando información a los valencianos porque la poca que conocemos ya es impresentable y la que se puede intuir es peor aún". En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia de intervenciones.