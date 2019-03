La mayoría de los españoles piensa que Mas debe dimitir tras los resultados en Cataluña

Una semana después de las elecciones en Cataluña, los dos principales partidos políticos en España siguen su descenso en intención de voto. Según el barómetro de laSexta, en las últimas tres semanas tanto PP como PSOE registran la mayor caída. Medio punto los socialistas de Rubalcaba, algo más, seis décimas los populares de Rajoy.

La ciudadanía valora de forma muy distinta los resultados electorales en Cataluña. Cerca de un 42% hace una valoración positiva y un 44% negativa. Más de un 15% no sabe o no contesta.

Los votantes del PP se dividen en partes iguales sobre los resultados, mientras los simpatizantes socialistas en una pequeña mayoría coinciden en valorar los resultados como negativos, y es que el PSC aunque sigue siendo la segunda fuerza más votada ha perdido esa posición en escaños.

Las diferencias de opinión ciudadana son claras por comunidades autónomas. Una mayoría de catalanas, el 58% cree que los resultados son positivos frente al 34% que lo valora de forma negativa. En cambio en el resto de comunidades son más los ciudadanos que valoran los resultados negativamente. Un nada despreciable 45,6%. También en el resto de comunidades se dobla el número de indecisos.

La mayoría de españoles cree que Artur Mas debe dimitir. Piensan así sobretodo los votantes populares en un 81%, también la mayoría de votantes socialistas aunque uno de cada tres socialistas también cree que no debe dimitir.

Los pactos de gobernabilidad en la Generalitat no están claros. La mayoría de encuestados, casi 4 de cada 10 no sabe o no contesta a la pregunta “¿Con quién debe pactar CIU?” Pactar con el PP es la opción del 13,6% de encuestados, el PSC para el 20%, Esquerra Republicana para casi el 29%.

El discurso independentista de Mas no hecha para atrás a los votantes populares que en su mayoría creen que CiU debería pactar con el PP. Igual que los votantes socialistas que ven al PSC como el mejor socio de gobierno de CiU. Son datos del Instituto Invomark.