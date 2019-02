Mayor Oreja: "El aborto no puede ser la solución, un crimen no puede ser la solución"

"El aborto no puede ser la solución, un crimen no puede ser la solución", ha declarado Mayor Oreja, que cree que una ley de supuestos como la de 1985 (permitía el aborto en caso de violación, malformación del feto y riesgo psíquico o físico para la madre) al final busca "superar situaciones muy dramáticas" pero está "presidida por la comodidad".

Así lo ha asegurado el exministro en una entrevista con Europa Press coincidiendo con el lanzamiento en París de la plataforma cultural 'One of Us' y la presentación de un manifiesto -redactado por el filósofo y profesor francés Remi Brague y bajo el título 'Por una Europa fiel a la dignidad humana'- que suscriben pensadores e intelectuales europeos que comparten la crisis de valores que vive la UE.

Mayor Oreja, que preside la Federación Europea 'One of Us' que agrupa a organizaciones nacionales en defensa de la vida en Europa, explica que la crisis en la sociedad actual "no es económica, política o institucional, sino que "es una crisis de la persona".

"Por eso, la crisis no se detiene en función del gobierno que existe en cada país europeo, gobiernos opuestos tienen el mismo desorden: lo antiguo, los conservadores británicos, tienen un caos con el Brexit; lo nuevo, Macron, tiene una situación crítica en Francia; los populismos que gobiernan Italia en la derecha y la izquierda están en semicaos; y en España con el gobierno de frente popular, populista nacionalista, tenemos ni más ni menos que una moción de censura y meses después unas generales", ha relatado.

El exministro cree que tienen al "enfermo en el quirófano con el corazón abierto" en una "operación de máximo riesgo". "Eso significa que la crisis no está en la política sino en la persona, en la sociedad", ha abundado, para añadir que hay que discernir en los "tiempo nuevos" aquellas "cosas que ya son irreversibles" y las que "son fruto de la decadencia moral".

Así, ha señalado que la "revolución" en los medios de comunicación y en las redes sociales es "irreversible". "Que la mujer trabaje es irreversible. Ahora, el aborto no tiene por qué ser irreversible, el matar a una persona que va a nacer es una degeneración, no es una expresión de un derecho en términos positivos. Decir que el aborto es un debate del siglo XV como dijo la ministra de Sanidad es un disparate. Decir que el aborto es un debate del pasado es otro error. Lo que hay que saber es discernir, no dejarte llevar por lo fácil, por lo cómodo, por lo superficial", ha añadido.

En su opinión no se puede legislar sobre el aborto sino que se puede estar a favor o en contra. "El aborto o es bueno o es malo, es legítimo o no es legítimo, es un bien o es un mal, ese es el planteamiento que hacemos nosotros", ha manifestado.

Tras asegurar que en la sociedad actual prima "la comodidad", ha señalado que "para una señora que se queda embarazada, es mas cómodo que desaparezca ese ser que va a nacer y que le incomoda". El mismo paralelismo ha realizado con la eutanasia. "La eutanasia no es una solución. La solución está en los cuidados paliativos", ha indicado.

Mayor Oreja ha trasladado estos principios a la ideología de género. "¿Qué es más cómodo? ¿Aceptar que Dios creó al hombre y a la mujer? o decir, no, yo escojo lo que quiero ser cuando me dé la gana, como me dé la gana, y si yo hasta los 15 años soy niña, ¿por qué si yo quiero no me hago hombre a los 17? Al final es un cuadro de falsos y nuevos derechos que sirven a tu comodidad pero nos hacen perder las referencias permanentes en nuestra sociedad", ha afirmado.