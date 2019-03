Mato admite que busca fórmulas para compatibilizar la ley antitabaco con Eurovegas

Ana Mato ha admitido en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo pretende poner en marcha fórmulas que combinen protección de salud y "la crreación de puestos de trabajo". Así lo ha expresado al ser preguntada sobre Eurovegas.



Durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de la Cámara Baja, la ministra ha destacado los efectos "positivos" que ha conseguido la Ley antitabaco dos años después de su última reforma, que extendió la prohibición de fumar a todos los espacios públicos cerrados, incluidos todos los bares, restaurantes y salas de juego.



Así, ha resaltado que gracias a la norma se ha logrado reducir en un 90% la exposición al humo del tabaco en los espacios cerrados, y ha disminuido la prevalencia de fumadores diarios, que ha sido de forma más acentuada en hombres.



Además, los datos del Ministerio muestran que la edad de inicio del consumo de tabaco se mantiene estable pero se observa una reducción en las ventas de cigarrillos, que en 2012 fue un 11,4% menor en comparación con el año anterior. En cuanto a las enfermedades asociadas al tabaquismo, también se ha registrado en 2011 una reducción de las tasas de ingresos por infarto agudo de miocardio, cardiopatía isquémica y asma, si bien para estos datos, explica, "es necesario hacer una evaluación más profunda" para ver la correlación de estos indicadores con la Ley.



"El balance es positivo y desde el Ministerio no vamos a bajar la guardia", ha defendido Mato, asegurando que para el Gobierno "la salud siempre es lo primero".



No obstante, ha añadido, "para el Gobierno también es importante la creación de empleo" y, por ello, "se están buscando fórmulas para hacer compatible la necesaria protección de la salud con la imprescindible creación de puestos de trabajo".



Por ello, y como ya ha reconocido en otras ocasiones, estará "abierta al diálogo" y escuchará todas las propuestas que se le hagan al respecto.



A la salida de su comparecencia, Mato ha sido preguntada por los periodistas por si podía avanzar en qué consistirán esas "fórmulas" y si ha hablado con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, a lo que ha contestado que "últimamente no".



Los grupos parlamentarios han criticado a Mato por estas declaraciones ya que, como ha sugerido el portavoz socialista José Martínez Olmos, son una muestra de que "hay empresarios con mucho poder económico que pueden hacer torcer la voluntad del Gobierno" para cambiar la Ley.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida (IU) Gaspar Llamazares ha considerado incomprensible que se celebren los logros conseguidos con esta norma pero luego quieran cambiarla.