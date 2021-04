¿Se va a modificar el uso de mascarillas en exteriores? Tras el reciente anuncio de Estados Unidos de permitir que los vacunados no lleven mascarilla en exteriores, el debate llega también a nuestro país. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha pedido reabrir el debate sobre el uso de la mascarilla en espacios abiertos. En una entrevista en Onda Cero, Díaz Ayuso ha defendido que "cuando una persona está vacunada podría ir sin mascarilla". Una decisión que no obstante deja en manos de la Consejería, aunque cree que el debate de la mascarilla en espacios abiertos debe estar sobre la mesa.

Hace unas semanas, el director del CCAES Fernando Simón explicaba que la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores “se está discutiendo en el seno del Consejo Interterritorial para hacer las propuestas que se tengan que hacer y poder hacer esas modificaciones que yo creo que es de sentido común”.

Precisamente esta tarde Sanidad y comunidades se reúnen en el Consejo Interterritorial de Salud, el penúltimo antes de que el 9 de mayo decaiga el estado de alarma, con el proceso de vacunación en pleno desarrollo pero todavía con interrogantes sobre segundas dosis y la llegada de los sueros comprometidos. A doce días del fin del estado de alarma, algunas comunidades plantearán la modificación de algunas leyes para disponer de instrumentos jurídicos que les permitan decretar cierres perimetrales y toques de queda. Tampoco se descarta que esté sobre la mesa el debate de las mascarillas. Unas medidas de especial interés sobre todo para las comunidades que tienen costa y que han defendido que no sea obligatorio llevar mascarilla en las playas si hay distancia de seguridad.

Unas declaraciones, las de Ayuso, que se producen después de que el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades haya planteado la posibilidad de rebajar el uso de mascarilla en personas ya vacunadas o con menos riesgos.

Tras estas recomendaciones, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pedía también al Gobierno de Sánchez que sean revisadas porque "se inmuniza para rebajar el uso de la mascarilla".

En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han actualizado sus recomendaciones sobre el uso de mascarillas. Así, las personas completamente vacunadas contra el COVID-19 podrán prescindir de su uso al aire libre en ciertas situaciones: si están andando, corriendo o montando en bicicleta en solitario o acompañados de personas de su núcleo familiar.

Asimismo, también podrán retirársela al cenar en restaurantes en exteriores acompañados de amigos procedentes de varios núcleos familiares. En el caso de las pequeñas reuniones sociales celebradas en interiores, puede omitirse el uso de la mascarilla con amigos y familiares también con la pauta completa o, en su defecto, si hay una mezcla entre vacunados y no vacunados.

Pero no todos los expertos están a favor de empezar a desprendernos de esta medida de protección frente al COVID-19. José Antonio López, director de Neurovirología de la UAM, destacaba en Más Vale Tarde hace unos días que espera que estas recomendaciones no se sigan. "Con las tasas vacunales que tenemos en España o Europa, mi consejo sería el de prudencia y esperar. No vayamos a acelerar tramites que ya vimos a dónde nos llevó con la mal desescalada después de la primera ola", ha destacado.

Además, el virólogo ha recordado que las vacunas "no son esterilizantes", por lo que "no impiden la trasmisión del virus". Eso sí, puntualiza que hay datos que demuestran que entre los grupos ya vacunados se trasmite menos el virus, "porque la gente con más sintomatología trasmite el virus durante más tiempo".

Por su parte, la ministra Darias ha pedido al PP hacer "política sana", en referencia a las críticas continuas a las medidas del Ejecutivo. También defiende que las decisiones que atañen al Sistema Nacional de Salud se sigan tomando en el Consejo Interterritorial desde la cogobernanza.