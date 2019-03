Mas tendrá que ser muy hábil para terminar de configurar su 'puzzle' catalán

Ramon Espadaler, presidente del Consejo Nacional de Unió Democrática, cree que ''hay otras fuerzas politicas que son PSC y ERC'' que abren dialogo con objetivo de dar estailbidad a un gobierno que tiene que respetar compromisos electiorales.

Estos mensajes de socorro no complacen al PSC que ya advirtió de las pésimas consecunacias que los comicios podrían tener en la estabilidad de cataluña.

Pere Navarro, primer secretario del PSC, cree que ''hay algunos sectores que están pidiendo ahora responsabilidad al PSC y lo que les decimos es que esa responsabilidad ya se tenia que haber pedido antes de iniciar esa aventura''.

Iniciativa per catalunya piensa que el golpe a Mas es algo positivo porque tras las elecciones, la CIU más de derechas ha salido debilitada. Creen que Mas no sabe asumir sus responsabilidades y por eso no están dispuestos a hacerle el juego.total. Para ellos, la alternativa de izquierdas es ''necesaria''.

CIU descarta al PP para llegar a cualquier consenso que les permitiera formar gobierno o aprobar los presupuestos, ya que las ideas independentistas les separan por completo.

Precisamente, segun Alicia Sánchez-Camacho, es esa falta de valentia para defender a España lo que ha provocado la huida de votos del PSC en favor de otras fuerzas.