Mas: "Nosotros llevamos la parte principal del combate del país"

EL PRESIDENT CUESTIONA QUE SE HAGAN ALIANZAS EN CONTRA DE LA CONSULTA

El presidente catalán, Artur Mas, ha agradecido a PSC, Unió y Ciutadans que rechazaran la propuesta del PP de un frente antisoberanista y ha instado a no confundir la negativa a la consulta con el 'no' a la independencia: "No permitiremos un frente del 'no' para evitar votar el 9 de noviembre". Asimismo, ha afirmado que su partido está fuerte para llegar a la cima y desde allí contemplar el paisaje de la libertad de Cataluña 300 años después.