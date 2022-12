Artur Mas no entra al trapo de su supuesta confesión a Iceta. Según ABC, el president admitió que el objetivo de su estrategia independentista es tener más fuerza para negociar. Pero él, dice, es un caballero.

"Yo no hablo de conversaciones privadas, será un comentario de café", asegura Artur Mas. Iceta no quiere líos de café e intenta explicarse. "Él lo que me dijo es que al final del proceso habría una negociación", afirma el candidato del PSC a la Generalitat.

Por si acaso, Esquerra ya le advierte de las consecuencias de mentir a la gente. En la CUP, por su parte, reconocen abiertamente que no se fían de él desde hace tiempo. En el PSOE, Susana Díaz ha vuelto para recordar cuales son los límites.

Lo cierto es que la campaña avanza y cada uno sigue con su película. En la suya, a los de la CUP se les ha estropeado la furgoneta. Y sólo la arrancan, dicen, con la ayuda de la gente.