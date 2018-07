Martínez-Maíllo: "Ni el PP ni Rajoy han renunciado a formar gobierno"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maíllo ha recalcado que ni el partido ni su presidente, Mariano Rajoy han renunciado a formar gobierno y ha dicho que siguen trabajando en su idea de un acuerdo a tres con PSOE y Ciudadanos porque creen que aún es posible alcanzar una mayoría.

Martínez-Maillo ha explicado en Onda Cero que a pesar de las reiteradas negativas del PSOE mantienen su planteamiento porque no sería la primera vez que su líder, Pedro Sánchez "hace lo contrario de lo que dice" y porque algunos dirigentes socialistas señalan en privado que una de las mejores opciones es el acuerdo con el PP.



"No es un tema de esperanza, sino de que hoy por hoy es la única solución posible", ha afirmado el dirigente popular, para quien un pacto del PSOE con Podemos sería un "callejón sin salida".



Ha precisado que cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy asista a su segunda reunión con el Rey, las circunstancias son las mismas que en el primer encuentro, "por coherencia" el resultado será el mismo y por tanto declinará someterse a la investidura.



"Rajoy no ha tirado la toalla, pero hay que tener garantías" de contar con una mayoría suficiente, ha señalado Martínez-Maílo que ha matizado que a diferencia de los socialistas, el PP no le dice al Rey lo que tiene que hacer y ha subrayado que "pase lo que pase" habrá que negociar con Ciudadanos.