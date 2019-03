Martínez Pujalte: "Matas ha entrado en prisión por un tráfico de influencias muy liviano"

El PP lamenta la entrada en prisión del exministro y expresidente balear Jaume Matas, quien este lunes ingresó en la cárcel de Segovia para cumplir una condena de nueve meses, y, en concreto, el portavoz económico de los 'populares' en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha confesado sentir "una gran pena" porque su "amigo" ha sido encarcelado por un delito de "tráfico de influencias", a su juicio, "muy liviano".

A su llegada al Congreso para acudir a la comparecencia del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, se ha limitado a señalar que lamenta "que las cosas sean así", pero ha subrayado que en el de Matas, como en todos los casos, se tiene que "cumplir la ley" y las decisiones de los tribunales de Justicia.

Algo más se ha extendido Martínez Pujalte, quien ha señalado que, igual que la semana pasada, cuando se confirmó su pena de prisión dijo que el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra es su "amigo", ahora tenía que decir lo mismo de Matas.

"Me produce una gran pena, igual que Fabra, Matas es mi amigo", ha confesado. A renglón seguido ha hecho hincapié en que el también expresidente del PP en Baleares no ingresa en prisión por nada que "tenga que ver con los casos 'Palma Arena' o 'Nóos' ni con nada". "Por lo que he leído es un tema simplemente de tráfico de influencias, además muy liviano, pero me da una gran pena", ha insistido el diputado del PP por Murcia.