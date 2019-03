Mariano Rajoy: "No voy a dimitir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no dimitirá ni convocará elecciones anticipadas por el caso Bárcenas como le reclama la oposición, a la que ha respondido así: "No me voy a declarar culpable, porque no lo soy".

Rajoy ve "pobreza en los argumentos" de la oposición y "fuerza" en sus razones

Rajoy ha respondido de esta forma a Rubalcaba en su turno de réplica a las intervenciones de los grupos en el debate del pleno del Congreso sobre el caso del extesorero del PP Luís Bárcenas.

El jefe del Ejecutivo ha dedicado sus primeras palabras en este turno para contestar con un 'no' rotundo a la solicitud de dimisión que le ha formulado Rubalcaba.



"La pobreza de sus argumentos y la fuerza de mis razones hacen que ni siquiera considere esa posibilidad", ha recalcado. Ha argumentado que la oposición no le está pidiendo explicaciones, sino que se "declare culpable" y, en consecuencia, dimita o convoque elecciones.



"Como tienen su propia versión, la mía no vale", ha apostillado antes de recalcar que "cualquier otro escenario es impensable" para los que reclaman su dimisión. "No me voy a declarar culpable porque no lo soy", ha asegurado Rajoy quien se ha dirigido directamente a Rubalcaba: "No tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente, el suyo sí y lo han dicho los tribunales".



Ha añadido que no se va a declarar culpable porque no ha "vulnerado el normal funcionamiento del Estado de derecho" en su condición de presidente del Gobierno "ni en ninguna otra". "No me voy a declarar culpable porque no he venido a la política a enriquecerme, porque tengo profesión.



No me voy a declarar culpable porque aunque no soy un compendio de virtudes, como usted, señor Rubalcaba, soy una persona recta y honrada. Y como no me voy a declara culpable, ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones que, además, es exactamente lo contrario de lo que convendría a este país", ha concluido.