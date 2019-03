Mariano Rajoy responde a Artur Mas: "Lo que era ilegal hace un año, sigue siéndolo hoy"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el 9N ha sido un rotundo fracaso de los independentistas y ha recalcado que no aceptará la "consulta definitiva" que reclama Artur Mas ni una reforma constitucional que "liquide" la soberanía nacional. En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, Rajoy ha hecho hincapié en que su Ejecutivo ha actuado con "proporcionalidad" ante el proceso participativo del 9N y se ha comportado de forma "sensata y equilibrada", es decir "como tenía que hacerlo".

"Probablemente a algunos de los organizadores les hubiera gustado otro tipo de fotografías u otro tipo de información en la prensa internacional, pero tuvieron el eco que tuvieron", ha declarado el presidente del Gobierno, para quien haber tomado otra decisión -como retirar las urnas- sólo habría servido para generar más tensión. Aunque ha dejado claro que "siempre" ha defendido el diálogo, ha añadido que sólo participará en el que se enmarque "en los límites que establece la Constitución" y ha respondido al presidente catalán, Artur Mas, que la consulta definitiva que reclama "no puede ser".

"Va a tener la misma respuesta que ha tenido siempre", ha apostillado. "El Gobierno, en este momento no ve una reforma de la Constitución, pero admite que hay otros que puedan verla", ha dicho Rajoy, quien se ha declarado dispuesto a escuchar pero, en un mensaje dirigido al PSOE, ha pedido que quienes propongan cambios, los expliquen con claridad y no se dediquen a "sacar conejos de la chistera".

Rajoy ha comenzado su intervención recordando que hace un año dijo que no permitiría una consulta soberanista en Cataluña y "no ha habido consulta", sino un simulacro electoral, sin censo, interventores y "controlado por los que deseaban ganarlo" Ha asegurado que no quiere "una Cataluña dividida en sí misma y donde unos impongan a otros la obligación de renunciar a lo que es suyo" y ha agregado que España "es un país que pertenece a todos" y que todos deben conservar y cuidar.