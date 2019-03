Mariano Rajoy, dispuesto a acudir a un debate a cuatro en un foro neutral

Debate a cuatro sí, pero nunca como 'El Debate Decisivo' del 7D en Atresmedia. En estas elecciones repetidas, es probable que veamos el duelo con los cuatro candidatos.

Mariano Rajoy estaría dispuesto, según 'El País', a ir a un debate con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera en terreno neutral. Aunque en público, de momento, se resisten a confirmarlo.

En el PSOE aseguran que todavía no han recibido ninguna confirmación de Génova, pero insisten en que Pedro Sánchez irá a todos los debates en los que esté Rajoy. Los socialista añaden que sería bueno hacer más de un debate a cuatro.

Lo que no está asegurado que se repita es el clásico cara a cara. Rajoy dijo que no le apetecía mucho y Podemos y Ciudadanos creen que ya no tiene sentido. Hasta que se despegen las incógnitas, parece que seguirá el debate sobre el debate.