Mariano Rajoy despeja su agenda tras la moción de censura presentada contra él por el PSOE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, recibirá este lunes el aval del Comité Federal de su partido a la moción de censura contra Mariano Rajoy, quien ha despejado su agenda coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario de la iniciativa, que los socialistas descartan negociar con nadie.

Rajoy no acudirá a la inauguración de un foro de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que se celebrará en Madrid y al que había confirmado días atrás su asistencia ni tampoco se reunirá el con el próximo artes líder de Podemos, Pablo Iglesias, como estaba previsto.

Tres días después de presentar la moción de censura a Rajoy, el Comité Federal del PSOE avalará este lunes esa decisión previsiblemente por unanimidad, según han avanzado los dirigentes territoriales del partido.

"Nadie se va a oponer", aseguran a fuentes del PSOE andaluz, para quienes, una vez que la moción ya está presentada, "no hay nada que decir" ni que "buscar matices".

Además, la iniciativa comienza este lunes el trámite parlamentario con su calificación por parte de la Mesa de la Cámara y la posterior reunión de la Junta de Portavoces, donde los grupos serán informados formalmente de la iniciativa, por si quieren presentar una alternativa, para lo cual tienen dos días de plazo.

Después, será la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien fije la fecha de debate de la moción, para lo cual hablará antes con el candidato socialista. Su secretario de Organización, José Luis Ábalos, ha avisado de que su partido no va a negociar "nada" de la moción de censura porque esta iniciativa es la "única alternativa" al Gobierno "inmoral" y "acorralado" de Rajoy.

"Quien no tiene otra alternativa es España, porque nos han metido directamente en la ingobernabilidad", ha subrayado Ábalos, quien ha hecho un llamamiento a Ciudadanos para que "deje de marear" con las elecciones y para que "sacrifique un poquito su ansiedad demoscópica, que no pasa nada por esperar poquitos o algunos me