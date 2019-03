Mariano Rajoy: “La gran reforma de la Constitución Española vendrá por Europa”

EN DECLARACIONES AL DIARIO ‘ABC’

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no tiene en mente reformar la Constitución. Lo dice en esta entrevista publicada en 'ABC'. El presidente explica que, en todo caso, los cambios en la Carta Magna vendrán de Europa. Asegura que no permitirá la consulta en Cataluña pero no dice cómo, sólo que no está dispuesto a "pasar a la historia como el presidente que permitió un referéndum ilegal". Y para conocer a su candidato europeo habrá que esperar por lo menos hasta la primera semana de abril.