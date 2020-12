Margarita Robles se ha mostrado taxativa respecto a las acciones de Juan Carlos I: "La actuación del rey emérito me parece absolutamente rechazable desde todos los puntos de vista. La primera obligación de cualquier ciudadano, y mucho más cuando es jefe del Estado, es cumplir con Hacienda (...) Siendo políticamente rechazables los comportamientos del rey Juan Carlos, desde un punto de vista penal tiene pleno derecho a la presunción de inocencia". Así se ha expresado la ministra de Defensa en una entrevista en 'La Vanguardia', donde ha lamentado, además, que sus acciones puedan poner en cuestión a Felipe VI y a la monarquía, que, argumenta, "sirve para vertebrar España".

No obstante, frente al debate sobre su vigencia, que sólo preocupa en algunos ámbitos, abrir otro "muy serio sobre las residencias de ancianos y la tercera edad" o cómo "llegar a final de mes". La ministra también ha afirmado, días después de los comentarios de un chat de exmilitares que hablaban de fusilar a 26 millones de españoles y muy críticos con el Gobierno, que "las Fuerzas Armadas actuales son totalmente democráticas". Robles ha denunciado que el protagonismo de las Fuerzas Armadas lo acaparen los militares que han desatado la polémica y no aquellos que trabajan por la paz en el mundo y en ayudar a controlar la pandemia. Robles sostiene que estos exmilitares constituyen "una minoría, incluso entre los militares retirados", que "no representan" a las Fuerzas Armadas, que están vinculados a la Fundación Franco y que intentan "poner en una situación complicada al Rey".

"Los militares en activo -agrega- son plenamente constitucionales, son gente preparada, formada, que, pese a recibir unas retribuciones muy bajas, están muy comprometidos con todo los españoles". La ministra es preguntada por algunas publicaciones vinculadas a la extrema derecha que hace unos meses informaron de una supuesta operación Albatros para forzar la dimisión del Gobierno y propiciar un gobierno de unidad nacional con Robles de presidenta, una trama de la que la titular de Defensa dice que no tuvo noticias, al tiempo que renueva su "compromiso" con el presidente Pedro Sánchez.

Respecto a la suspensión de la reunión bilateral de España con Marruecos tras el reconocimiento de Estados Unidos del derecho marroquí sobre el Sáhara Occidental y el reconocimiento de Israel por aquel país del Magreb, Robles sostiene que "las relaciones con Marruecos son buenas, tanto en materia económica como en la lucha contra la inmigración ilegal". "Marruecos es un vecino importante con el que tenemos y vamos a seguir teniendo buenas relaciones", dice la ministra, quien no entra a analizar el impacto que estos movimientos en la política internacional pueda tener en las relaciones españolas con Argelia. La ministra manifiesta que es mejor esperar a que el nuevo presidente de EEUU, Joe Biden, tome posesión del cargo antes de tomar posición sobre la renovación en 2021 del convenio de España con Estados Unidos.

No creo que haya tenido tantas confrontaciones con Pablo Iglesias. He trabajado con él"

"Ha habido una prórroga tácita de un año, porque la administración Biden todavía no ha tomado posesión. Vamos a dar tiempo al nuevo secretario de Defensa. Con el anterior, Mark Esper, hubo muy buena relación y felicitó a las Fuerzas Armadas españolas por su modernidad y por su contribución a la paz", explica Robles, quien puntualiza que "formalmente, nunca llegó" ninguna propuesta para la ampliación de la base de Rota (Cádiz). Respecto a las diferencias con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, afirma: "No creo que haya tenido tantas confrontaciones con Pablo Iglesias. He trabajado con él, durante la pandemia, en temas como el de las residencias, que es competencia de la Vicepresidencia de Asuntos Sociales".

"Lo que puede haber habido -reconoce- son discrepancias un poco más personales, por ejemplo cuando el vicepresidente habló de naturalizar el insulto en el debate público. A mí no me gustan los insultos, los rechazo". La ministra es muy crítica con el Partido Popular, a quien censura que "está haciendo una oposición que este país no se merece". "No se merece que no hayamos estado unidos para luchar contra la pandemia. Tampoco entiendo el bloqueo del Poder Judicial. Tampoco entiendo que el PP no haya querido arrimar el hombro con los presupuestos", expone.