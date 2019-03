Marcos Benavent, exgerente de Imelsa: "La mierda va a salir a palazos"

Benavent ha llegado a la Ciudad de la Justicia de Valencia a las 09:30 horas para declarar ante el Juzgado de Instrucción numero 6, que instruye la causa abierta tras una denuncia interpuesta por los actuales gerentes de esta empresa pública.

El aspecto físico de Marcos Benavent ha cambiado respecto a sus últimas apariciones públicas y ha llegado a la Ciudad de la Justicia con ropa muy informal, una densa barba y numerosos pendientes y pulseras.

Tras agradecer la presencia de la prensa ha dicho: "Pido perdón. Lo siento mucho. Me he equivocado. Asumiré lo que sea, la pena de cárcel que me corresponda, e intentaré reponer todo lo que me he llevado. Voy a contar la verdad, mi verdad. Luego os atiendo, contestaré a todo".