Manuela Carmena renuncia a crear un banco público municipal como iba en su programa

Carmena ha añadido: "Insistí mucho en hablar de los grandes objetivos. Después habrá medidas que se llevarán a cabo o no porque lo importante es que se ajusten a los objetivos como igualdad, anticorrupción, transparencia". Lo que sí acometerá el nuevo Ayuntamiento, en una de sus medidas prioritarias, es garantizar los suministros como luz, agua y gas a los madrileños que no puedan pagarlo. Eso sí, no será ya, y lo dejarán para la llegada del invierno.

"Ahora nos hemos centrado en los aportes alimentarios para los niños y los desahucios. Lo que hemos hecho lo hemos preparado antes de cuando estábamos en el Ayuntamiento. Cuando nos hemos reunido con otras entidades les hemos dicho que no sabíamos si íbamos a tener el Ayuntamiento pero en la oposición siempre nos interesaría este proyecto. Ahora, que ya estamos en el Ayuntamiento, es el momento de hacerlo en la paridad que debe tener el Ayuntamiento con las instituciones de crédito, de las instituciones", ha esgrimido.

Por otro lado, la regidora madrileña ha confirmado que el Ayuntamiento seguirá pagando la deuda y los plazos de amortización obligados, pues "si se han podido pagar, se van a seguir pagando". "Y después, habrá que ver si se puede llegar a acuerdos con las entidades acreedoras, de algún tipo de compensación, veremos a ver. Dependiendo un poco de la situación que las encontramos, se pueden buscar alternativas de quitas, lo iremos viendo, hay que hablar con los técnicos", ha dicho.

Manuela Carmena apuesta por conseguir "rentabilizar mucho" los gastos del Ayuntamiento. "Hay cuestiones sorprendentes. Creo recordar que simplemente la conservación de la Nave de Boetticher, que lleva mucho tiempo vacía, cuesta muchísimo dinero y sin utilidad ninguna. Esas cosas hay que verlas", ha prometido.

La primer edil también propone ver los alquileres que se pagan por los edificios en los que hay oficinas del ayuntamiento y ver posibilidades de rentabilizar mejor los propios. "Estoy visitándolos y hay muchas cosas que se pueden rentabilizar sin necesidad de seguir pagando tantos alquileres", ha apuntado.

Otro de los objetivos de Carmena es que mucha parte de los directivos municipales se cubran con funcionarios públicos, "de personas que ya tienen su retribución". "Además estamos inmersos en una política de austeridad, no solamente no vamos a aceptar el sueldo que nos corresponde sino estudiar medidas de rentabilidad y que de alguna manera signifique ahorros", ha añadido.