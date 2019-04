Maíllo afirma que Rajoy podría no ir a la investidura: "Hay cosas que la Constitución no prohíbe"

El vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha admitido que existe la posibilidad de que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, no se presente a la investidura. "Él no dijo que no lo fuera hacer, pero tampoco dijo que lo fuera a hacer, así que es una posibilidad que existe", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser.

Aunque el artículo 99.2 de la Constitución dice que el candidato propuesto por el rey para formar Gobierno presentará su programa al Congreso, Maillo ha recordado que la Constitución tampoco contempla que un candidato decline la investidura --como hizo el propio Rajoy en enero-- y ha alegado que "los constitucionalistas no pudieron imaginarse la situación de bloqueo que vive España".

"La Constitución contempla unas posibilidades, otras no las contempla y por tanto no las prohíbe", ha resumido. No obstante, ha hecho hincapié en que Rajoy trabajará para que haya un gobierno y no sea necesario entrar en ese "debate interpretativo de la Constitución".

En todo caso, cree que la fecha concreta de la sesión de investidura se fijará en función de las exigencias que tiene por delante el Gobierno y sus compromisos con Bruselas, es decir, en función de la fecha de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Es más, ha recordado que Rajoy habló de "plazo razonable" y de que haya gobierno "cuanto antes".