La Comunidad de Madrid presentará este viernes un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que planean sobre diez municipios madrileños, incluida la capital, y solicitará medidas cautelares, han informado fuentes del Gobierno regional.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus.

El Gobierno notificó anoche las medidas y a partir de ahí empieza a contar el plazo previsto; por lo tanto, la Comunidad, la única a la que afectan las restricciones, tiene hasta este sábado a las 00:00 horas para poner en marcha lo previsto. Sin embargo, ha anunciado su intención de pedir medidas cautelares.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado esta mañana en el pleno de la Asamblea de Madrid que cumpliría "de manera estricta" la orden aunque avanzó que la llevaría "a los tribunales" para "defender los intereses legítimos de los madrileños. "Por supuesto que voy a acatar las normas y cumplir las leyes", anunciaba Ayuso.

Considera que lo del Gobierno es una "imposición" que "nos ha clavado por la espalda". Ayuso ha dicho que como ya hizo la Comunidad durante la desescalada, cuando Sanidad no permitió que pasara a fase 1, ahora también lo llevará a los tribunales.

"Esta Comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Por supuesto que voy a acatar las normas y las leyes, por supuesto que cumplimos la ley", ha dicho en respuesta al portavoz del PSOE.