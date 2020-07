Las Direcciones Generales de Salud Pública y de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha elaborado un nuevo procedimiento de diagnóstico, vigilancia y control de casos de coronavirus para los centros sociosanitarios, fechado el 17 de julio, y que incluye el rastreo y seguimiento de personas que han mantenido contactos con casos positivos.

El documento se divide en casos sospechosos y confirmados. Respecto a los primeros, ante la aparición de síntomas en algún residente, el profesional de enlace o el responsable del centro contactará a la mayor brevedad posible con el sistema sanitario para la valoración clínica del caso. Los profesionales de Atención Primaria valorarán si el caso presenta síntomas compatibles y solicitarán la PCR, que deberá realizarse en menos de 24 horas.

Esta muestra se complementará con otra de suero para determinar IgG, que se obtendrá simultáneamente, con el fin de diferenciar los casos confirmados con infección activa de los casos con infección resuelta. Cada centro acceso a dicha prueba a través del geriatra de enlace, según el protocolo.

El caso deberá permanecer en aislamiento desde el momento de la sospecha, a la espera del resultado de la PCR. Asimismo, se iniciará la identificación y vigilancia de contactos. Si la PCR es negativa y no hay una alta sospecha clínica, se descartará el caso y finalizará el aislamiento y la vigilancia de los contactos. Si es negativa y hay sospecha clínica alta, se repetirá a las 48-72 horas. Si la PCR es positiva se considerará caso confirmado. Se llevará a cabo el aislamiento del anciano, la notificación urgente a Salud Pública y la identificación y vigilancia de contactos estrechos.

Cómo actuar si el caso se da entre los trabajadores

En el caso de los trabajadores, ante la aparición de síntomas, el responsable del centro contactará con su Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL), que se encargarán de la valoración clínica y de la solicitud de la PCR en las primeras 24 horas si presenta síntomas compatibles.

Los trabajadores se retirarán de la actividad laboral a la espera del resultado de la PCR. El SPRL emitirá un documento para la Mutua Colaboradora que acredite que el trabajador cumple los criterios de contingencia profesional derivada de accidente de trabajo.

Si la PCR es negativa y la sospecha clínica es baja, se descartará la infección y el trabajador se reincorporará a su actividad. Si la sospecha es muy alta se pedirá una segunda PCR y si sigue siendo negativa se solicitará una serología. Si es positiva, se considera un caso confirmado

Cómo tratar con los casos confirmados

Los casos confirmados de residentes que no cumplan criterios de hospitalización deberán permanecer aislados, por lo que serán trasladados a la zona Covid del geriátrico. El profesional de enlace o el responsable del centro lo notificará de manera urgente a la Sección de Epidemiología.

Esta Sección valorará la situación y las medidas de control más apropiadas a la misma. Cumplimentará la encuesta epidemiológica del caso y asesorará al servicio médico de la residencia para la identificación de los contactos estrechos. El seguimiento y el alta de los casos será supervisado por el médico.

El seguimiento de los casos confirmados en trabajadores será llevado a cabo por la Mutua colaboradora con la Seguridad Social, ya que son considerados como accidente de trabajo. La Sección de Epidemiología cumplimentará la encuesta e identificará a los contactos estrechos familiares y sociales y a los residentes que hayan atendido. El SPRL identificará a los contactos estrechos entre los trabajadores.

En casos asintomáticos, el aislamiento de los residentes se mantendrá hasta 10 días desde la fecha del diagnóstico. Los que tienen infección leve (no han sido hospitalizadas, sin oxigenoterapia, o con síntomas menos de una semana) puede acabar el aislamiento a los 10 días del inicio de la enfermedad siempre y cuando no hayan tenido síntomas los últimos 3 días. No es necesaria la PCR para concluir el aislamiento.

Los ancianos que han sufrido cuadro grave (hospitalizados, con oxigenoterapia o con síntomas que han durado más de 7 días) podrán recibir el alta hospitalaria, si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, pero deberán mantener aislamiento con monitorización de su situación al menos 14 días desde el alta.

A partir de esta quincena, y siempre que hayan transcurrido tres días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico, se podrá finalizar el aislamiento. En cualquier caso, si antes de transcurridos este aislamiento desde el alta hospitalaria se realiza una PCR y es negativo, se podrá desaislar al paciente.

En caso de tener la última PCR negativa en el momento del alta hospitalaria y no presentar síntomas respiratorios en los tres días previos, considerarán que la infección está resuelta y se podrá dar el alta sin necesidad de aislamiento.

En el caso de los trabajadores, su reincorporación requiere disponer de un resultado de PCR negativo a partir de los 10 días desde el inicio de los síntomas y de su resolución al menos 3 días antes. La Mutua se encargará de realizar la PCR y de dar de alta a los trabajadores negativo. Si sigue siendo positiva el trabajador no podrá reincorporarse a su puesto de trabajo y se le repetirá la prueba.