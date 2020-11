La Comunidad de Madrid confinará perimetralmente, a partir del próximo lunes, nuevas zonas básicas de salud que se sumarán a las que ya contaban con restricciones hasta ahora. Esta medida entrará en vigor el 9 de noviembre a las 00:00 horas y estará vigente durante, al menos, 15 días. Asimismo, se mantendrá el toque de queda en toda la región ante el avance del coronavirus.

Según han informado las autoridades sanitarias de la Comunidad, las zonas básicas de salud que contarán con nuevas restricciones de movilidad son:

- Colmenar de Oreja: Chinchón y Villaconejos

- San Martín de Valdeiglesias: San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa

- Moralzarzal

- Alpedrete

- Galapagar

- Sierra de Guadarrama

- Collado Villalba Estación

Estas nuevos municipios se suman a las localidades y a las zonas del municipio de Madrid que ya se encontraban confinadas. Las restricciones en estas zonas básicas de salud continuarán durante 15 días más. Y es que, según ha indicado Elena Andradas, directora de Salud Pública, en ninguna zona "los casos se han reducido al 50%".

Asimismo, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha informado en rueda de prensa de que el toque de queda seguirá vigente, aunque no ha especificado durante cuánto tiempo. "El toque de queda entre las 00:00 y 06:00 horas seguirá vigente y se estudiará su continuidad", ha señalado, recordando que lo "recomendable es que todos reduzcamos los movimientos".

Los dirigentes madrileños también han recordado que la Comunidad de Madrid permanecerá cerrada, con motivo del puente de la Almudena, desde las 00:00 de este viernes hasta las 00:00 horas del próximo martes. Al igual que con el puente de Todos los Santos, quieren evitar que se produzcan desplazamientos desde la región.

Lo que sí descartan es hacer un cierre perimetral de la autonomía más allá de este fin de semana. Creen que esta medida no está fundamentada en argumentos científicos y no existen evidencias de que funcione. "Con esto complicamos la vida de los ciudadanos y no sabemos qué resultados podemos obtener", ha dicho el consejero. Mientras que Andradas ha apuntado que si se cierra solo la autonomía, hay "más movilidad y se facilita la interacción social".

Noticia pendiente de ampliación