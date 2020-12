Madrid y Cataluña se desmarcan del acuerdo de Sanidad con las comunidades autónomas para fijar medidas concretas en Navidad. Sanidad buscaba el consenso y acuerdo con todas las comunidades autónomas para establecer restricciones, sobre todo, en cuanto a la movilidad y el límite de personas en las reuniones durante las fiestas.

Y a pesar de que tras el Consejo Interterritorial, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha defendido que se ha "adoptado un acuerdo sobre las fiestas, muy consensuado", Madrid y Cataluña no han votado a favor. Desde la Consejería de Sanidad de Madrid, contradicen a Illa expresando que "este acuerdo no se ha adoptado por consenso por lo que Madrid no se siente vinculada".

Madrid no está de acuerdo con el cierre perimetral

Defiende la Comunidad de Madrid que se prevé una "tendencia a la baja" para las próximas semanas y que, teniendo en cuenta también el nivel de incidencia actual, "el impacto por restringir la movilidad perimetral de la región va a ser mínimo". Por ello, Madrid no está de acuerdo con el punto que limita la movilidad entre comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y 6 de enero.

Discrepancias sobre las reuniones familiares

Además, respecto al número de personas fijado para las reuniones familiares, Madrid quiere que también el Día de Reyes (además del 24, 25 y 30 de diciembre y 1 de enero) puedan ser de un máximo de 10, algo que, tal y como ha aclarado Illa, pueden hacer.

No obstante, el ministro de Sanidad ha explicado que estas 10 personas podrán ser de dos grupos de convivientes como máximo. Madrid, plantea además que sean de tres, por lo que tampoco está conforme con lo acordado.

Cataluña reivindica su propio plan

Desde la Conselleria de Salut dicen que no se sienten "interpelados" ya que consideran que las decisiones sobre cómo organizar Navidad deberían ser tomadas por Procicat y el Govern, y no por el Consejo Interterritorial.

Cataluña se basará entonces en el plan de adaptación de la actividad social de Navidad, aprobado este mismo miércoles, que establece que, entre el 24 de diciembre y el 6 de enero e "independientemente del tramo del plan de apertura progresiva en que se encuentre Cataluña", las reuniones sociales deberán estar limitadas a un máximo de diez personas, incluidos los niños