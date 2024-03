Luz verde en el Congreso de los Diputados para impulsar una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en todas las administraciones españolas. La Mesa del Congreso de los Diputados ha admitido a trámite este martes la petición del PSOE para crear una comisión que investigue la contratación de material sanitario en pandemia por las administraciones públicas, empezando por el caso Koldo, en una votación en la que el PP no ha participado finalmente.

El PP había pedido a Francina Armengol que se retirara de la votación porque afirma que la comisión de investigación también le afectaría a ella. Sin embargo, la presidenta de la Cámara ha asegurado que votaría, ya que siempre ejerce su derecho a voto, y ha apoyado la medida, por lo que el PP ha optado por no votar.

"Hemos pedido a Armengol que se inhibiese en la votación para aprobar esta comisión porque es obligado hacerlo. La señora Armengol no puede votar sobre una comisión que debería investigarla a ella, y lamentablemente no lo ha hecho", ha dicho el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en la Cámara Baja. En este sentido, ha señalado que "no es razonable poner al zorro cuidar de las gallinas, que es lo que parece que pretende hacer el PSOE con esta comisión".

La admisión a trámite de la comisión de investigación por parte de la Mesa del Congreso es el primer paso para poder permitir su creación. Ahora, debe ser el pleno del Congreso el que vote sobre la creación de esta comisión de investigación, para lo que la Junta de Portavoces tendrá que incluir este asunto en el orden del día de una sesión del hemiciclo.

El grupo parlamentario socialista registró el pasado 27 de febrero la solicitud para crear una comisión de investigación con el objetivo de esclarecer "los hechos, responsabilidades y enseñanzas" sobre la contratación de material sanitario en la pandemia que realizó la Administración del Estado y sus distintos organismos y otras administraciones públicas. La intención del PSOE es abordar en primera instancia el caso Koldo, en el que está siendo investigado el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, aunque está abierto a analizar también el caso en el que estuvo involucrado el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.