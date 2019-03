Luis Bárcenas demandará al PP por despido improcedente

El extesorero del PP Luis Bárcenas demandará judicialmente al partido su reingreso en el mismo al no llegar a un acuerdo de conciliación con los representantes de esta formación política. El anuncio de la presentación de la demanda la ha realizado su abogado Enrique Villegas a los periodistas a su salida de un breve acto que ha tenido lugar entre las partes en el Servicio de Conciliación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (SMAC), en el que no se ha personado Bárcenas -que no estaba obligado a ello-, y en el que no se ha llegado a un acuerdo.

El letrado del extesorero -imputado en los casos conocidos como Gürtel y de los papeles de Bárcenas para investigar una supuesta contabilidad B en el PP- ha adelantado que en el caso de que la demanda de reingreso que presentará la semana que viene en los juzgados de Madrid sea desestimada su representado formulará una reclamación de indemnización.

Ha adelantado que solicitará una cantidad similar a la que pidió en la demanda que presentó en su día por despido improcedente, 900.000 euros, y que fue desestimada en julio del año pasado por el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid.

Por su parte, los abogados del PP han rechazado la reincorporación reclamada por Bárcenas y se han remitido al juicio que en su día se celebre para resolver la demanda para exponer sus alegaciones más concretas contra las pretensiones del extesorero.

Enrique Villegas ha explicado que "se ha celebrado el acto de conciliación y no ha habido posibilidad de llegar a un acuerdo" por lo que se ha ratificado en la demanda, que pasará "a la vía de la jurisdicción social". Ha añadido que Bárcenas solicita la reincorporación al partido "por el tema de la excedencia que había dictado el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid".

Villegas ha indicado que si en su día el Juzgado que resuelva la nueva demanda la rechaza y considera que esa falta de readmisión es un despido Bárcenas alegará que el mismo es improcedente y reclamará una indemnización "prácticamente equivalente" a la que pidió en su momento "o su reincorporación a su puesto de trabajo".

Ha aclarado que el acto celebrado es el paso previo a la vía jurisdiccional y en el mismo no está obligado a presentarse el demandante sino que basta que lo haga algún representante suyo. Preguntado si tiene que ver con este procedimiento la personación de Bárcenas en una oficina del INEM ha asegurado que ignora que se haya producido este hecho.