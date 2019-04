Los vecinos de la música de Manolo Escobar en Barcelona vuelven con el himno de la Guardia Civil: "Viva España, viva el rey, viva el orden y la Ley"

"Estimados vecinos independentisas que sois menospreciados y perseguidos. Nos pensábamos que no lo conseguiríamos, pero hoy es el día en que hemos ganado, hoy ya no suenan las cacerolas, y dentro de poco no tendréis ni La Caixa y ni el Banco Sabadell", arranca el discurso cargado de ironía.

El vecino continúa su discurso denunciando una pintada en su buzón: "Hace dos días os hablamos de un vecino cobarde que nos pintó unas 'esteladas' en el buzón pensando que conseguiría que nos marcháramos, no sólo no lo ha conseguido, sino que hoy en esta terraza estamos 20 personas".

"Tenemos un vecino muy simpático que, ayer cuando nuestro presidente fregona pronunció su discurso vacío de palabras y asqueroso, nos grabó, y hoy las televisiones estatales han sacado el vídeo como un ejemplo de lo que es Cataluña, porque esto es Cataluña", prosigue para finalizar poniendo el himno de la Guardia Civil a todo volumen.