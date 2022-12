Es el primer acto de la campaña andaluza en el que Pedro Sánchez y Susana Díaz aparecen juntos. La candidata socialista dice que todos los partidos están contra ella: "Es evidente que todos contra el PSOE y todos contra mí pero eso se puede traducir en un sin ti no soy nada".

De una furgoneta con el cartel de Juanma Moreno salía Pablo Casado, con una palabra repetida en su discurso: "Gibraltar español". A menos de 30 kilómetros de distancia del presidente del Gobierno, le reclamaba la cosoberanía del peñón: "Somos los únicos que lo pedimos un Gibraltar español". Y reivindicando el papel de su partido en cooperación: "No quiero más cooperación como la que hacia Zapatero para no sé qué dialecto en no sé qué país del sur de África, yo quiero cooperación para que esa pobre gente salga adelante".

Tercer día de campaña y Ciudadanos también estaba en la provincia de Cádiz. Inés Arrimadas ha acusado a Díaz de renegar de sus siglas para sumar votos: "Lo más divertido es que incluso en su cartel electoral tapa las siglas de su partido". Rivera ha alertado de una coalición entre PSOE y lo que él ha llamado populistas: "El Sanchismo ya ha tomado una decisión que es que a partir de ahora gobierna con los populistas".

Podemos ha reclamado la verdadera izquierda: "Susana Díaz dice que hay que parar a las derechas… ella es muy grande" ha defendido Antonio Maíllo, candidato de Adelante Andalucía. La visita de Sánchez será fugaz, solo participa en dos actos en esta campaña.