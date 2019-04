Ana Pastor: "No tendría sentido que la Constitución de todos fuese sustituida por una pensada por y para algunos"

Se conmemora la Constitución pero antes que nada se rinde homenaje a la bandera. Tras el izado, se lleva a cabo el desfile militar y de ahí, las autoridades acuden rápidamente al Congreso, donde los presidentes de las Cortes saludan uno a uno a los invitados de una forma más o menos cercana.

A continuación, un discurso para no olvidar dónde están y para advertir de que la Constitución no se reformará a la carta. "No se puede modificar la Constitución al margen de la misma, ni tendría sentido que la que ha sido la Constitución de todos, fuese sustituida por una Constitución pensada sólo por y para algunos", declara Ana Pastor, presidenta del Congreso.

En torno a esa reforma, se cuela el debate sobre la situación interna del PSOE. "A veces parece que hay dos Partidos Socialistas, los que están a favor del modelo territorial actual y los que están a favor de que haya referéndum. No lo tienen muy claro y por lo tanto, sería bueno que clarificaran su posición política", contempla la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Los socialistas contestan que cuando llegue el momento estarán preparados. "Nosotros vamos a hacer el Congreso a lo largo del año que viene y, evidentemente, la reforma constitucional no se va a aprobar a lo largo del año que viene, llevará también su tiempo. Nadie duda de que el PSOE estará en buena forma cuando eso ocurra", explica Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura.

Sea cuando sea, el hijo de uno de los protagonistas del 78 tiene claro, en cualquier caso, cómo no se debe hacer. "No atacarnos el uno al otro, ni echárnoslo en cara en público, como si fuera un arma arrojadiza", añade Adolfo Suárez Illana.

Por los demás, no hay mucho más que añadir porque el protocolo es rígido y el tiempo, oro.