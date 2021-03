Los distintos partidos políticos siguen afilando sus cuchillos y perfilando sus mensajes de cara a las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, una fecha que cada vez se asemeja más a unas elecciones generales y no a unas regionales.

Si este sábado Pedro Sánchez respaldaba a Ángel Gabilondo, este domingo ha sido el ministro José Luis Ábalos el que ha acompañado al candidato del PSOE a pugnar la presidencia de la región a Isabel Díaz Ayuso. Precisamente contra Ayuso ha dirigido su intervención Ábalos, preguntándose "quién es la candidata de la ultraderecha en Madrid".

Estas palabras han encontrado la respuesta del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pidiendo que no les den "lecciones". "Los que pactan con Bildu y los que dicen que en Madrid no se va a gobernar con extremismo pero que al mismo tiempo mantienen el Gobierno de la nación con Podemos, a nosotros no nos dan ninguna lección", critica.

Gabilondo ha defendido su opción "centrada, no de centro". Mónica García, candidata de Más Madrid, ha apelado a una unión "progresista" y "decente", llamando a todo aquel que quiera "venirse a ese barco", eso sí, "sin insultarnos", ha añadido.

Por su parte, Edmundo Bal ha colocado a Ciudadanos como la clave de estas elecciones. Cree que Gabilondo va "en un pack con Podemos" y reivindicando las "condiciones naranjas" de su partido en un posible futuro pacto con el Partido Popular.

Pablo Iglesias, ratificado como candidato de Podemos

Este domingo, el hasta ahora vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, ha sido ratificado por la militancia como candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En estas elecciones internas se han emitido un total de 13.427 votos, de los cuales 607 (4,52%) han sido votos en blanco, ninguno nulo y el resto han ido a parar al 'Equipo Pablo Iglesias'. "Esta cifra supone una movilización récord de la militancia teniendo en cuenta que las primarias han durado tan solo dos días debido al adelanto electoral", han valorado desde la organización.

Al cuerpo de la lista para la Asamblea han recibido 13.427 votos, el 96,43%, de los que 480 están en blanco. Así, tras los resultados, le acompañarán a Iglesias quien fuera portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea esta legislatura, Isa Serra; el coordinador regional de Podemos, Jesús Santos; la exdiputada regional, Carolina Alonso; la directora del instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno; y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Julio Rodríguez.