Los líderes regionales del PSOE intentan impedir que Sánchez adelante el Congreso del partido

Ante la intención de Pedro Sánchez de convocar unas primarias exprés en octubre, los líderes territoriales más críticos advierten de que no es una buena idea. "Es una arbitrariedad y una irresponsabilidad", explica Lambán.

Los barones recuerdan al líder socialista que él mismo hace unos meses dijo que esperaría a las elecciones para convencerles de que no era el momento. "A mí me dijeron que era incomprensible poner el sillón de Ferraz por delante de los españoles, y me convenció", afirma García-Page.

Por eso piden que se espere hasta que haya un Gobierno, y en busca de eso también está Sánchez al mantener el no Rajoy. Para evitar elecciones quiere intentarlo él, pero desde su partido le recuerdan, que hay otra exigencia, la de no pactar con independentistas, como deja claro Lambán.

A toda esta presión se le podría sumar un mal resultado el en las elecciones vascas y gallegas del 25S, aunque hay quien ya lo separa del secretario general, como Iceta, a quien nunca se le ocurriría "echarle la culpa a Pedro Sánchez".

De momento Sánchez reunirá al circulo más cercano de su dirección el 26 de septiembre pese a que ya le han pedido que lo abra a toda la ejecutiva.