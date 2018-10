Los letrados del Parlament no avalan el acuerdo de JxCat y ERC porque "no subsana errores"

ACUERDO PARA DESBLOQUEAR EL VOTO DELEGADO DE LOS DIPUTADOS SUSPENDIDOS

Los letrados del Parlament no han avalado el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya y ERC sobre los cuatro diputados suspendidos de la formación liderada por Carles Puigdemont porque, a su entender, "no subsana los errores" sobre los que ya habían alertado.